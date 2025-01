Banca Ifis lancia OPAS sul 100% di illimity Bank

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) -presenta un' OPAS ) volontaria sulla totalità delle azioni diper 298 milioni di euro. La decisione, adottata dal CdA di Banca Ifis presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, è finalizzata all'acquisizione da parte di Banca Ifis delladi illimity Bank quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan.L’offerta resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite. In particolare, Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di illimity Bank portata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.In caso di successo dell’offerta, l’operazione - che prevede la successiva fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis – potrà consentire al Gruppo Banca Ifis di accelerare il proprio percorso di crescita e di consolidare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance, ampliando la base delle PMI clienti, entrando in nuovi business e in nuovi segmenti e proseguendo la leadership negli Npl. La business combination esprimerà un valore industriale maggiore delle due realtà separate, a seguito delle sinergie di costo e di ricavo che i due Gruppi post-fusione genereranno, oltre alle economie di scala.L’operazione potrà contare su una, e su unaSA che, pur scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%,. L’operazione creerà valore per tutti i suoi stakeholder - azionisti, clienti, dipendenti, il sistema bancario italiano e i territori nel quale esso opera – con rilevanti benefici sotto il profilo industriale, finanziario e di sostenibilità., l’operazione porteràa partire dalle sinergie complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro l’anno, prima delle imposte. Queste sarebbero rese possibili dai seguenti elementi: L’incremento della produttività per cliente attualmente in carico a illimity Bank che verrà arricchita con l’offerta ad alto valore aggiunto (factoring, leasing, rental) nella quale Banca Ifis è leader, con sinergie di ricavo stimate in 25 milioni di euro annui, prima delle imposte; La complementarità di alcuni settori di business (come, ad esempio, il comparto NPL) e l’integrazione delle strutture di governo e controllo che consentiranno di sviluppare significative sinergie di costo, stimate in circa 50 milioni di euro annui, prima delle imposte.L’integrazione tra i due Gruppi determinerà anche una, attraverso l’ampliamento della base dei depositanti. Questi benefici sarebbero generati mantenendo, al completamento dell’operazione di fusione, una, stimata in une con il contenimento dei rischi di esecuzione grazie alla compatibilità tra gli attuali modelli di business e il solido track record di Banca Ifis nel gestire con successo progetti di crescita per line esterne.I costi di integrazione funzionali allo sviluppo delle sinergie sono stimati complessivamente in circa 110 milioni euro e saranno sostenuti nel corso del 2025.I vantaggi dell’operazione si trasferiranno anche sugli attuali azionisti di illimity Bank che, entrando nella compagine azionaria di Banca Ifis, beneficeranno della provata capacità di execution, di volumi e utili superiori e una politica di dividendo progressiva ad alta remunerazione, come dimostra la base dividendi dell’ultimo piano industriale, e con uno dei maggiori payout ratio del mercato italiano.L’incorporazione di illimity Bank consentirà a Banca Ifis di rafforzare il proprio intervento sotto il profilo della sostenibilità in tutte le sue dimensioni, in particolare sociale, perseguendo, con ancora più efficacia, la propria missione di Banca a servizio dello sviluppo delle Pmi e della reinclusione finanziaria e sociale delle persone. Un impegno che, in linea con la visione e i valori del Presidente e dell’Azionista di riferimento del Gruppo, attraverso l’attività di impresa mira a generare profitto creando, al contempo, elevato valore sociale per le comunità, e che è stato riconosciuto dalle maggiori società di rating internazionali nel settore, tra le quali MSCI., graziea un portafoglio di prodotti e servizi ampio e innovativo, e consolidare il ruolo di partner strategico del Pease per supportarne il percorso di crescita sostenibile a favore di tutta la collettività.L’unione con illimity Bank permetterà al Gruppo di consolidare la reputazione di Banca attiva sui temi dell’inclusione sociale per lo sviluppo delle comunità, come hanno dimostrato le numerose attività dall’elevato impatto sociale sviluppate negli ultimi anni, tra le quali il Social Impact Lab “Kaleidos”, i progetti in ambito artistico e culturale come “Ifis art”, le iniziative a favore dei giovani e quelle a supporto della ricerca scientifica, come il sostegno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.“L’OPAS di Banca Ifis su illimity Bank risponde all’finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo – ha dichiaratoSA - ., soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis; una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l’approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese”.