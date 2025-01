Camera, Question time: sei ministri rispondono ai temi chiave

(Teleborsa) - Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, si è svolto allail, trasmesso in diretta su. Sei ministri sono intervenuti per rispondere a interrogazioni parlamentari su argomenti di rilievo. Tra i temi discussi:, ha risposto a interrogazioni su iniziative legate all’educazione sessuale e affettiva e sull’impatto economico delle nuove tariffe per l’assistenza sanitaria privata accreditata., ha affrontato il tema di un possibile accordo tra il governo italiano e SpaceX per la sicurezza nelle telecomunicazioni., è intervenuto sulla compatibilità del progetto di autonomia differenziata con l’equità nell’erogazione dei servizi sanitari.ha risposto su iniziative internazionali e UE per il rilancio economico e politico della Siria., ha trattato il contrasto all’analfabetismo digitale, con particolare attenzione all’insegnamento dell’informatica nelle scuole., ha risposto su diverse questioni, tra cui misure a favore dei liberi professionisti, ritardi nei dati sull’assegno di inclusione, nomine alla Commissione sui fondi pensione e politiche per l’occupazione nel Mezzogiorno.La sessione odierna ha messo in luce una vasta gamma di interrogativi su questioni rilevanti per il Paese, dimostrando l’impegno del Parlamento a garantire unsu temi di pubblico interesse.