IOSCO, la nona edizione della World Investor Week si terrà dal 6 al 12 ottobre

(Teleborsa) - Dal 6 al 12 ottobre 2025 si terrà la, la campagna globale promossa daper sensibilizzare sull'importanza dell'educazione finanziaria e della protezione degli investitori. L'edizione 2025 si concentrerà su tre temi chiave: Tecnologia e Finanza Digitale, Intelligenza Artificiale e Prevenzione di Frodi e Truffe, in linea con la "Roadmap for Retail Investor Online Safety".Saranno inoltre affrontati temi come le cripto-attività e i fondamenti dell'investimento. All'iniziativa, con eventi, campagne e progetti realizzati anche in collaborazione con scuole, università e soggetti del settore finanziario. La CONSOB coordina l'iniziativa per il territorio italiano fin dalla prima edizione della WIW."La protezione degli investitori è una pietra angolare del lavoro di IOSCO - ha dettoe anche Presidente della FSMA (l'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari) - Proprio di recente, il Board ha approvato diverse pubblicazioni che affrontano l'impatto della tecnologia sulle decisioni d'investimento al dettaglio, fornendo anche suggerimenti per aiutare gli investitori online a evitare i rischi associati. L'edizione di quest'anno della WIW manterrà viva l'attenzione su questi temi".