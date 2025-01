Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.909 punti, in calo dell'1,11%. Pesante il(-1,79%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,39%).Gli ultimi dati macroeconomici hanno alimentato le speculazioni sulla possibilità che la Federal Reserve lasci i tassi invariati questo mese a causa della forza dell'economia statunitense. In particolare, l'ISM non manifatturiero è aumentato più delle attese a dicembre, il numero di offerte di lavoro negli Stati Uniti è aumentato inaspettatamente a novembre, il deficit commerciale statunitense è aumento a novembre a 78,2 miliardi di dollari. Nel Nasdaq, spiccano i ribassi consistenti di due pesi massimi come Nvidia (ha svelato nuovi prodotti e partnership in occasione dell'importante conferenza tecnologica CES a Las Vegas) e Tesla (Bank of America ha declassato il titolo a "Neutral" da "Buy").In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,06%) e(+0,58%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,39%),(-2,21%) e(-1,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,90%),(+1,77%),(+1,58%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.(+13,40%),(+12,68%),(+3,92%) e(+3,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,22%.Sensibili perdite per, in calo del 4,06%.In apnea, che arretra del 3,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 136K unità; preced. 146K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,18 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 57,73K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 154K unità; preced. 227K unità).