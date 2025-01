Verbali Fed, rischi al rialzo per inflazione con nuove politiche su commercio e immigrazione

(Teleborsa) - I membri del, il comitato che regola la politica monetaria della Fed, credono che il comitato sia "". È quanto emerge dai verbali della riunione della banca centrale statunitense del 17-18 dicembre 2024, in cui i tassi sono stati abbassati di 25 punti base.I banchieri centrali hanno anche indicato che se i dati fossero arrivati ??più o meno come previsto, con l'inflazione che continuava a scendere in modo sostenibile al 2 percento e l'economia che rimaneva vicina al massimo dell'occupazione, sarebbeverso una posizione di politica più neutrale nel tempo. Alcuni partecipanti hanno osservato che, con l'intervallo obiettivo per i tassi abbassato di un totale di 100 punti base con la decisione di quella riunione, il tasso di riferimento è "ora significativamente più vicino al suo valore neutrale rispetto a quando il Comitato ha avviato l'allentamento della politica a settembre".Inoltre, molti partecipanti hanno suggerito che "una serie di fattori sottolineavano la". Questi fattori includevano recenti letture di inflazione elevata, la continua forza della spesa, i rischi al ribasso ridotti per le prospettive del mercato del lavoro e dell'attività economica e i rischi al rialzo aumentati per le prospettive di inflazione. Una sostanziale maggioranza dei partecipanti ha osservato che, nella congiuntura attuale, con la sua posizione politica ancora significativamente restrittiva, il Comitato è "ben posizionato per prendersi del tempo per valutare le prospettive in evoluzione per l'attività economica e l'inflazione, comprese le risposte dell'economia alle precedenti azioni politiche del Comitato".Nella loro valutazione dei rischi e delle incertezze associati alle prospettive economiche, la stragrande maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che i rischi per ildel Comitato di massima occupazione e stabilità dei prezzi fossero. In particolare, i partecipanti hanno visto rischi bilaterali per il raggiungimento di tali obiettivi.Quasi tutti i partecipanti hanno ritenuto che i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione fossero aumentati. Come motivazioni di questo giudizio, i partecipanti hanno citato recenti letture più forti del previsto sull'inflazione e i "", si legge nel documento. Anche se non nominato, questo passaggio sembra riferirsi alle politiche annunciate dal presidente eletto Donald Trump. Altre ragioni menzionate includevano possibili interruzioni nelle catene di fornitura globali dovute a sviluppi geopolitici, un allentamento delle condizioni finanziarie più ampio del previsto, una spesa delle famiglie più forte del previsto e aumenti più persistenti dei prezzi degli alloggi."Alcuni partecipanti hanno osservato che, nel periodo a venire, potrebbe essere difficile distinguere le influenze più persistenti sull'inflazione da quelle potenzialmente temporanee, come quelle derivanti da", si legge nei verbali. Anche in questo caso il riferimento sembra essere a Trump.