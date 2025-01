Eprcomunicazione, Filippo Nani nuovo senior partner per rafforzarsi al Nord Est

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato chedell'azienda. La nomina si inserisce nel progressivo radicamento nel nord produttivo del Paese, da oggi con l', che saranno presidiati da 3 professionisti e che diventeranno il nucleo su cui consolidare la presenza del gruppo nel Nord est. Prossima tappa prevista entro i primi mesi dell'anno l'Filippo Nani, 53 anni, vicentino, da oltre 20 anni si occupa di relazioni pubbliche e in particolare di relazioni con la stampa. Dopo una qualificata esperienza come comunicatore istituzionale e del mondo associativo d'impresa, due anni fa è stato eletto, l'associazione di categoria che dal 1970 rappresenta in Italia i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione."L'ingresso di Filippo Nani in Eprcomunicazione - ha dichiaratodel Gruppo - è une ci rende sempre più player di punta del nostro settore. La fiducia che Filippo e il suo team hanno voluto accordarci ci conferma che siamo sulla strada giusta e che sapremo rispondere ancora meglio alle aspettative del mercato, sempre più competitivo e in rapida trasformazione"."Negli ultimi anni, come presidente Ferpi, ho assistito - ha commentato Filippo Nani - a una profonda trasformazione del settore della comunicazione, e ho maturato la convinzione che per affrontare le sfide di un'industria in continuo, costante e accelerato cambiamento, sia. Per questa ragione sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte del Gruppo Eprcomunicazione, con l'obiettivo di diventare un riferimento per le aziende e le organizzazioni che vogliono comunicare in modo efficace e sostenibile anche nel nordest del Paese".