Formazione giovani, Enel in campo: percorsi di studio ad alta specializzazione tecnologica

Enel

(Teleborsa) -: sono infatti stati avviati nuovi anni accademici delle Fondazioni ITSEL di Civitavecchia e dell’ITS di Macomer, un'ulteriore opportunità per i tanti giovani che, al termine della scuola superiore, optano per una formazione didattica altamente aderente alle esigenze del mondo delle imprese e del lavoro.Gli Istituti Tecnologici Superiori, anche detti ITS Academy,e una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Si tratta di percorsi di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica dopo il diploma finanziati da fondi pubblici, che prevedono l'erogazione, tramite fondazioni appositamente costituite, di un corso biennale di circa 1.800 /2000 ore, di cui una parte svolta in tirocinio presso le aziende.Attraverso le collaborazioni con Fondazione ITS Academy Energia Sardegna (NU) e Fondazione ITSEL (Istituto Tecnologico Superiore per l'Energia del Lazio) di Civitavecchia Enel "intende offrire un’opportunità per un futuro da protagonisti del settore dell’energia. Ai percorsi formativi collaborano anche alcune aziende dell'indotto Enel, con docenze e tirocini. Inoltre, alcuni dipendenti Enel in qualità di volontari di competenza ed esperti ANSE (Associazione Nazionale Seniores Enel), con il loro bagaglio professionale e culturale difficilmente reperibile sul mercato, si mettono a disposizione per alcuni moduli formativi. Circa la metà delle ore di formazione viene infattiRelativamente al corso già attivo,mentre a Civitavecchia 24 studenti stanno proseguendo il percorso formativo iniziato a novembre 2023 in efficienza energetica ed energie rinnovabili. Nel 2024 hanno preso il via i corsi del nuovo biennio cui si è aggiunto anche un corso di specializzazione con sede ad Albano Laziale.Una grande opportunità "che rappresenta anche un significativo investimento per il futuro. Dal rapporto INDIRE 2024, basato su dati 2022, l’87% (87,9% nel comparto energia) dei diplomati ha trovato occupazione entro un anno in un settore quasi sempre coerente con i propri studi. Alcune aziende dell'indotto e del territorio contribuiscono