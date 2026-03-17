Piazza Affari: positiva la giornata per Enel

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo energetico , in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo del più grande operatore elettrico d'Italia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,06 Euro e primo supporto individuato a 9,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```