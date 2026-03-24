Enel, acquistate azioni proprie per oltre 236,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato sul mercato regolamentato Euronext Milan, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione, nell'ambito del programma di buyback, tra il 16 e il 20 marzo 2026 complessivamente 25.246.983 azioni proprie, al prezzo medio di 9,3727 euro per azione, per un controvalore di 236.631.324,227 euro.



Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 76.857.081 azioni proprie per un controvalore complessivo di 726.067.181,185 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 20 marzo complessivamente 213.611.956 azioni proprie.



In Borsa, oggi, risultato positivo per il gruppo energetico , che lievita dell'1,56%.









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