Ita Airways - Lufthansa: attesa oggi la firma della cessione del 41%

Lufthansa

(Teleborsa) -. Una operazione sofferta, nata da un fallimento, quello della vecchia Alitalia, e passata prima per la faticosissima scelta di un partner, poi per i rilievi dell'antitrust europea, che ha a lungo tenuto in stallo l'operazione che rischiava di minacciare seriamente la concorrenza nel settore del trasporto aereo.La chiusura dell'operazione ènecessari per giungere alla firma finale. Primo fra tutti ilalla vendita a inizio dicembre, in seguito allaed al successivosu alcuni aspetti della transazione (assegnazione degli slot).Per il via libera all'operazione, laa garanzia della, ma il capitolo più caldo è stato quello della, che sono stati rilevati da Easyjet. Altre garanzie sono poi state offerte da Lufthansa ad Air France-Klm e IIA (British Airways e Iberia) per i voli fra Roma e Parigi e fra Roma e Londra.Prima di Natale, si è tenuta, che ha approvatodi euro riservato a Lufthansa, con il quale la compagnia tedesca ha formalizzato il suo investimento, facendo ingresso nel capitale di Ita con una quota del 41%.Dopo la firma dell'accordo di vendita sarà convocata una, che sarà allargato da tre a cinque membri, con, uno in qualità di Amministratore delegato. Il nuovo Ad, seocndo quanto già trapelato dovrebbe essere Joerg Eberhart, che oggi è responsabile della strategia di Lufthansa ed ha ricoperto la carica di Presidente e Amministratore delegato di Air Dolomiti, poi incorporata in Lufthansa.L'ingresso nel capitale di Ita con una partecipazione del 41% è solo il primo passo. L'accordo prevede ilnell'arco dei prossimi anni, per arrivare a, con un investimwen to complessivo di 830 milioni di euro.Lufthansa ha anche annunciato la scorsa settimana un importante piano di assunzioni, spiegando che: circa 800 piloti, più di 2.000 assistenti di volo, più di 1.400 persone per le operazioni di terra e circa 1.300 tecnici, in aggiunta a 1.200 dipendenti per le aree amministrative; oltre 2.000 dipendenti saranno assunti alla Lufthansa Technik, mentre Austrian Airlines ed Eurowings cercano ciascuna circa 700 persone. Più della metà delle assunzioni avverrà in Germania. In Italia, invece, si dibatte ancora dei, cui è stata prorogata la, evitando ancora il licenziamento.