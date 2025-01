Rimini accoglie Pescare Show 2025

(Teleborsa) - Da, la città adriatica ospita per la prima voltala manifestazione di, al suo debutto inUn'esperienza unica e coinvolgente per appassionati, professionisti e curiosi, che potranno immergersi nei diversi e sfaccettati mondi della. Quattro padiglioni e un'ampia area esterna ospiteranno le ultime novità del settore per la pesca sportiva in mare e acque interne, oltre che per l’accessoristica nautica, le imbarcazioni da diporto e attività outdoor. In fiera anche numerose aree speciali dedicate a dimostrazioni live, test di prodotto e corsi per tutti i livelli, ma anche convegni, approfondimenti e incontri con special guest e campioni del settore, itinerari di pesca e contest fotografici.Pescare Show non è solo una fiera, ma. Il Social Media Village sarà il punto d'incontro con i più famosi influencer, blogger ed esperti del settore, mentre l'area Fly Tying Experience, in collaborazione con H2O Magazine, offrirà un'immersione completa nell'universo della pesca a mosca, con dimostrazioni di alcuni tra i migliori costruttori d’Italia e d’Europa e laboratori aperti al pubblico organizzati da IFTA – Italian Fly Tiers Association. Per la prima volta sarà inoltre presente uno. L'Acquademo, l'acquario mobile più grande d'Europa, sarà il palcoscenico di spettacolari dimostrazioni di lancio e presentazioni di nuove tecnologie. Le Casting Pool permetteranno ai visitatori di assistere a dimostrazioni tenute da alcuni tra i lanciatori più conosciuti e di provare di persona le proprie abilità, confrontandosi con esperti del settore pesca a mosca, tra cui l’associazione The Spey Band, che offrirà consigli sul lancio Spey, EFFA – European Fly Fishing Association, che terrà delle Casting Clinics, la SIM – Scuola Italiana di Pesca a Mosca, che proporrà corsi per i più piccoli, e il Tenkara Club Bérghem che illustrerà l’antica tecnica giapponese della Tenkara.A Pescare Show Rimini, con le premiazioni degli AZZURRI FIPSAS - Medaglie 2024, con la presenza in fiera di oltre 300 atleti, e la consegna dei premi del trofeo Amo d’Oro FIPO 2023 ai pescatori del mare e delle acque interne che hanno vinto competizioni nazionali e internazionali. Tanti anche i momenti di dibattito e formazione, a partire dai convegni della Fishing Arena, organizzati in collaborazione con FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, dedicati a tematiche istituzionali e di approfondimento. In fiera anche il Content Hub, dedicato alle novità di prodotto e ai dibattiti su temi attuali, mentre lo Stage Live Streaming, in collaborazione con InsideFishing ASD, offrirà interviste esclusive e in diretta social con content creator, contributor, aziende, sportivi e personaggi di spicco del settore. Per i più piccoli, il FIPSAS Village sarà un'area dedicata al divertimento e all'apprendimento, con simulatori e attività interattive.Proprio alle emozioni provate durante la stagione di pesca è dedicata la seconda edizione dell'H2O Photo Contest, il concorso fotografico internazionale organizzato da H2O Magazine con DJI come sponsor tecnico, che metterà alla prova la creatività dei fotografi appassionati di pesca con una mostra dedicata alle migliori immagini (informazioni al seguente link). In Fiera di Rimini, spazio anche all’avventura del viaggio con, da una parte,, dall’altra un’intera area dedicata agli itinerari di pesca: dall’Italia alla Svezia, dalle Seychelles alla Patagonia fino alla Danimarca e all’Islanda, sarà possibile scoprire le destinazioni più suggestive per praticare questo sport.