Simone investe in Onepix Academy per sviluppo di chatbot basato su IA

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha effettuato unnel settore dell'Intelligenza Artificiale attraverso un contratto SAFE (Subscription Agreement for Future Equity) con, start-up impegnata nello sviluppo di un chatbot avanzato basato su IA. La percentuale di partecipazione al capitale di Onepix Academy sarà determinata in funzione della valorizzazione determinata dall’ingresso di nuovi futuri investitori, ma non potrà in ogni caso essere inferiore al 10%.Il chatbot, addestrato specificamente in lingua italiana, si propone di diventare uno, si legge in una nota. L'accordo non si limita alla partecipazione al capitale, ma riguarderà anche la fornitura di contenuti proprietari di Simone, essenziali per l'addestramento del chatbot. Inoltre, Simone avrà l'esclusiva nella fase di commercializzazione del prodotto nei settori di sua competenza.La valorizzazione dei contenuti, prevista in tale accordo, e determinata analiticamente in base al volume di dati trasmessi da Simone a Onepix, coprirà quasi integralmente l'di euro.