Simone, perfezionata l'acquisizione del 51% di Topipittori

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha, casa editrice specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi, costituita il 27 giugno 2025 per mezzo di una scissione mediante scorporo della Calamus di Paolo Canton e C., nella quale sono confluite le attività relative al marchio "Topipittori", precedentemente di proprietà di Calamus stessa. L'operazione era stata annunciata a inizio giugno di Simone, attraverso operazioni di finanza straordinaria mirate verso aziende considerate strategiche per il Gruppo - ha detto l'- L'acquisizione di Topipittori rientra infatti in un progetto di espansione europea nel settore dell'editoria per l'infanzia, che sarà favorita proprio dalla riconoscibilità di questo marchio sui mercati esteri. A riguardo, siamo già alla ricerca di altre case editrici con grandi potenzialità ma di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di creare un ecosistema di aziende ad alto valore aggiunto nel quale condividere le risorse e affrontare insieme le sfide del mercato".L'assemblea di Topipittori, dopo aver preso atto delle dimissioni didalla carica di amministratore unico, ha provveduto alla nomina di un consiglio di amministrazione con tre componenti. L'amministratore uscente continuerà ad essere presente all'interno del consiglio di amministrazione di Topipittori in qualità di