Netweek, Fabio Del Corno e Iana Permiakova cooptati in CdA

Netweek

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, rende noto che in data odierna, a seguito delle dimissioni di Massimo Cristofori e di Simone Baronio, il Consiglio di Amministrazione, ha cooptato, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico,non esecutivi e indipendenti di Netweek.Massimo Cristofori e Simone Baronio continueranno a svolgere le proprie attività operative all’interno del gruppo, rispettivamente come CFO Dirigente Preposto e Direttore Generale dell’area televisiva.Fabio del Corno ha avuto una ultraventennale esperienza quale Direttore delle produzioni di infotainment presso Mediaset, mentre Iana Permiakova vanta una laurea in giurisprudenza ed è responsabile dello sviluppo aziendale di EEMS SPA società quotata a Euronext Growth.I nuovi Amministratori resterannodegli Azionisti.Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Iana Permiakova e Fabio Del Corno non risultano detenere, alla data del 16 Luglio 2025, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della Società.