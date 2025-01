Equita, Best Pick 2025 sono Campari, Enel, Fineco, Iveco e Unicredit

Equita

(Teleborsa) - I "" disono. Tra le, invece, i titoli che fanno parte della selezione Best Picks 2025 sonoIn generale, il broker afferma di entrare nel 2025 con "una", perchè il contesto macro rimane favorevole e l'attesta è per un'economia globale sugli stessi livelli del 2024 (attorno ad un +3%), con importanti divergenze nelle diverse aree (USA +2,5%, EU +0,8%, Cina +4%) e banche centrali meno sincronizzate. Inoltre, gli utili societari sono attesi in crescita (mediana crescita EPS 2025 +10% per MSCI USA e +9,5% per MSCI EU), e le valutazioni, al di fuori degli USA e alcuni settori specifici, non sono generalmente elevate.Più in dettaglio, Equita si aspetta che tassi d'interesse più bassi, soprattutto in, favoriscano unae stimolino la domanda dei consumatori, contribuendo ad una crescita più robusta dell'economia EU. L'incertezza politica in Europa resta elevata, ma l'attesa è per un miglioramento significativo nel corso del 2025 (le elezioni in Germania e il cambio di leadership aumentano le possibilità di riforme costruttive e di nuovi stimoli all'economia).Viene anche fatto notare che glirispetto a quelli USA (Stoxx600 P/E 2025E = 13x, FTSE Italia All-share 10x, vs. S&P500 22x, S&P400 mid-cap 17.5x, Russel2000 17.4x) e che un cessate il fuoco tra Russia-Ucraina può rappresentare un ulteriore upside per l'Europa. A differenza degli USA, il posizionamento degli investitori sul mercato azionario EU è decisamente più prudente, e il rischio associato a potenziali tariffe in gran parte incorporato nei prezzi (l'indice STOXX600 ha sottoperformato di oltre 5 punti da inizio settembre, il dollaro si è apprezzato del 5%).Tuttavia, la crescita economica in Europa, in particolare nel settore manifatturiero, rimane debole, e i segnali provenienti dalla Cina non sono al momento rassicuranti. Le valutazioni elevate e il posizionamento degli investitori sul mercato USA, uniti alle recenti pressioni sui tassi d'interesse, potrebbero causareA livello settoriale, Equita è complessivamente sovrappeso sui, sostenuti da fondamentali attesi solidi anche nel 2025, accelerazione della crescita delle commissioni che compenserà il calo dell'NII, e processo di consolidamento. Tra i titoli preferiti, mentre tra le banche tradizionali la nostra preferenza è per. Nel settoresiamo neutrali, dove le nostre preferite sonoed. Nel settoreè leggermente sovrappeso, con una preferenza per i titoli con elementi idiosincratici () o caratterizzati da una remunerazione particolarmente attraente (ENI), al contempo con un'opzionalità dai potenziali benefici della politica espansiva cinese.Rimane neutrale sul settore, che tratta a 22x P/E 2025, leggermente al di sotto delle medie storiche e con attese di ritorno alla crescita nel 2025, ma una crescita sbilanciata sul 2H e fortemente legata al miglioramento del quadro macro. Nel settore, confermata la nostra preferenza per nomi di qualità con drivers di crescita company-specific e valutazioni ragionevoli, come Prada eNel settoremantiene un approccio selettivo privilegiando titoli che abbiano un'esposizione agli investimenti infrastrutturali soprattutto negli USA () o caratterizzati da maggior resilienza (). Ha una posizione neutrale sulla, dove confermae aggiunto, aumentando l'esposizione al trend globale di investimento in AI/Data Center, mentre mantiene l'esposizione nel settore delleattraverso, in quanto ritiene che possano trarre vantaggio da un contesto di diminuzione dei tassi d'interesse e/o offrano un certo appeal speculativo. Infine, è sovrappeso nel settore).