Piazza Affari maglia rosa in Europa grazie alle banche

Pirelli

Goldman Sachs

Brunello Cucinelli

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Intesa Sanpaolo

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Pirelli

Nexi

Campari

DiaSorin

ENI

Caltagirone SpA

CIR

Carel Industries

Credem

Ariston Holding

Alerion Clean Power

Safilo

Juventus

(Teleborsa) -grazie ai rialzi delle banche, di(grazie all'upgrade di) e di(che ieri sera ha riportato dati sul fatturato 2024 migliori delle attese e ha confermato l'outlook sul 2025-2026).Sul fronte macroeconomico, ina novembre laha sorpreso al rialzo con un incremento di +0,3% m/m (da +0,1% di ottobre); un apporto positivo è stato fornito da energia, beni di consumo e beni intermedi, mentre i beni strumentali hanno registrato una nuova flessione congiunturale. Neglia dicembre ihanno segnato variazioni di +0,2% m/m (contro +0,4% atteso e precedente) e di +3,3% a/a (contro +3,4% atteso e +3% precedente).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,31%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.672,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,6%), che ha toccato 77,56 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +121 punti base, mentre ilsi attesta al 3,83%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%, piccola perdita per, che scambia con un -0,28%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dello 0,93%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura di ieri. Sui livelli della vigilia il(-0,04%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,06%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 14/01/2025 è stato pari a 2,88 miliardi di euro, con un incremento del 13,63%, rispetto ai precedenti 2,54 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,68 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,78%),(+2,48%),(+2,28%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,84%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,76%. Tentenna, che cede l'1,03%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,35%),(+2,54%),(+2,06%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,81%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,39%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,37%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,58%.