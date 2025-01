Safilo e Under Armour rinnovano l'accordo di licenza globale per l'eyewear

Safilo

Under Armour

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, e, colosso statunitense dell'abbigliamento, accessori e scarpe sportive, hanno. Con il rinnovo dell’accordo, le due aziende continueranno a offrire modelli eyewear sia vista che sole."Siamo entusiasti di rinnovare la partnership, iniziata nel 2020, con Under Armour - ha dichiaratodi Safilo - La loro visione incentrata su innovazione, qualità e performance si sposa perfettamente con la nostra strategia. Safilo continuerà a investire in design e tecnologia per creare prodotti che possano valorizzare atleti e consumatori nella loro vita quotidiana. Siamo lieti di proseguire insieme questo viaggio, facendo leva sulla crescente base di consumatori di Under Armour in Nord America e nel resto del mondo".