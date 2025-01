Wall Street in rialzo dopo prezzi alla produzione sotto le attese

Citigroup

(Teleborsa) -, dopo che ia dicembre, offrendo nuove indicazioni per valutare la traiettoria della politica monetaria della Federal Reserve quest'anno.In particolare, escludendo voci volatili come cibo ed energia, l' indice PPI è salito del 3,5% a dicembre, rispetto a un'aspettativa del 3,8%. L'attenzione sarà ora rivolta al, in uscita domani. Intanto, questa sera parlano Jeff Schmid della Fed di Kansas City e John Williams della Fed di New York.Sale l'attesa anche per le. Domani tocca a, BNY,, mentre giovedì diffonderanno i contiTra gliha annunciato l'intenzione di tagliare il 12% della forza lavoro globale,ha reso noto che acquisirà la divisione Inspection Technologies di Evident per 1,78 miliardi di dollari,ha comunicato che il COO Daniel Pinto andrà in pensione e sarà sostituito da Jennifer Piepszak.Intanto, ihanno fatto un passo avanti, con il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden che ha affermato che le parti erano sul punto di raggiungere un accordo.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno suldello 0,38%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.864 punti. In frazionale progresso il(+0,66%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,45%).