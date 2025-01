Borse europee positive, FTSE MIB sui massimi da gennaio 2008

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, accelerando nel pomeriggio dopo il dato sull'inflazione statunitense (in linea con le attese sulla lettura headline e inferiore alle aspettative per il dato core) e dopo che le grandi banche USA hanno aperto la stagione delle trimestrali superando le previsioni di consensus. IlSul fronte macroeconomico, nell'la produzione industriale è aumentata, in linea con il consensus, di +0,2% su mese, con contestuale revisione al rialzo del dato di ottobre (+0,2% da 0% preliminare). In, secondo la rilevazione preliminare, ildel 2024 ha registrato una variazione in media d'anno di -0,2%, dopo essere sceso di -0,3% nel 2023 (due contrazioni consecutive si sono verificate solo un’altra volta negli ultimi settant'anni).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,30%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +105 punti base, con un forte calo di 16 punti base, con ilche si posiziona al 3,68%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,50%, in luce, con un ampio progresso dell'1,21%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 35.647 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,46% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 37.789 punti. In rialzo il(+1,27%); come pure, sale il(+1,17%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta del 15/01/2025 è stato pari a 3,24 miliardi di euro, in rialzo dell'11,93% rispetto ai precedenti 2,89 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,69 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+6,02%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,41%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,96%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,94%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,87%. Calo deciso per, che segna un -1,74%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.di Milano,(+4,95%),(+4,41%),(+3,38%) e(+3,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,30%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%. Tentenna, che cede l'1,20%.