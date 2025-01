Wall Street in rialzo dopo inflazione core sotto le attese e trimestrali bancarie positive

Citigroup

(Teleborsa) -dopo la pubblicazione di dati che hanno mostrato che une la pubblicazione didegli Stati Uniti.Sul primo fronte, il rapporto del Dipartimento del lavoro ha mostrato che l'è aumentato del 2,9% a dicembre, in linea con le aspettative, mentre l'indice core è aumentato del 3,2%, inferiore alle attese per un aumento del 3,3%."Dopo gli ultimi dati più brillanti, il dato odierno del CPI core, più debole del previsto, dovrebbe- ha commentato Tina Adatia, head of fixed income client portfolio management di Goldman Sachs Asset Management - Sebbene il dato di oggi sia probabilmente insufficiente per rimettere in gioco un taglio dei tassi a gennaio, rafforza l'ipotesi secondo cui il ciclo di allentamento della Fed non ha ancora fatto il suo corso".Gli investitori monitorano oggi le dichiarazioni del presidente della Fed di New Yorke del presidente della Fed di Chicago, entrambi membri votanti del Federal Open Market Committee, mentre stasera (alle 20 italiane) è prevista la pubblicazione deldella Fed; potrebbero emergere i primi impatti dei piani del presidente eletto Donald Trump per dazi, tagli fiscali, deregolamentazione e immigrazione più restrittiva sull'attività delle aziende.Per quanto riguarda le tornata all'utile per 2,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre,ha registrato un balzo dell'utile del quarto trimestre a 4,1 miliardi di dollari con la forza dell'investment banking,ha segnalato un utile del quarto trimestre in crescita grazie a forti commissioni dell'investment banking,ha messo a segno un quarto trimestre sopra le attese con un balzo dell'investment banking,ha registrato un AUM record a 11,55 trilioni di dollari.Guardando aidi Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,39%, a 43.110 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,24%. In denaro il(+1,36%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,15%).