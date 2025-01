Borse europee in rialzo trainate dal lusso dopo vendite positive di Richemont

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente,dopo che le vendite del terzo trimestre dihanno superato le aspettative del mercato nonostante un calo in Cina. I conti positivi del proprietario di Cartier alimentano le scommesse sul fatto che l'ultimo triemstre del 2024 possa essere stato un periodo di forti vendite, nella stagione chiave degli acquisti natalizi, anche per il resto del settore.Nelle scorse ore è stato annunciato un. Il cessate il fuoco dovrebbe iniziare il 19 gennaio e l'accordo delinea un periodo iniziale di sei settimane, che include il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza, il rilascio degli ostaggi e il ritorno dei palestinesi sfollati.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,029. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,01%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +115 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,70%.resta vicino alla parità(+0,16%), composta, che cresce di un modesto +0,61%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,77%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 38.067 punti. In moderato rialzo il(+0,64%); pressoché invariato il(+0,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,96%),(+1,80%),(+1,65%) e(+1,43%).di Milano,(+6,05%),(+5,07%),(+4,33%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%.