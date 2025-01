In forte rialzo Wall Street dopo inflazione in linea e solide trimestrali bancarie

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin rialzo dell'1,65%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 5.950 punti. In netto miglioramento il(+2,31%); sulla stessa tendenza, balza in alto l'(+2,11%).A spingere le vendite è stata la pubblicazione di dati che hanno mostrato che un'a dicembre e la pubblicazione didegli Stati Uniti.L'attività economica statunitense è continuata ad aumentare alla fine del 2024, ma gli operatori eranoe da altre misure proposte dal presidente eletto Donald Trump, come i cambiamenti nella politica di immigrazione, secondo il Beige Book di gennaio 2025 della Federal Reserve."Il processo di disinflazione è ancora in corso. Ma non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo del 2 percento eprima che possiamo raggiungerlo in modo duraturo", ha detto il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, ad un evento.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,01%),(+2,66%) e(+2,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,02%),(+4,00%),(+3,35%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,85%.Al top tra i, si posizionano(+8,04%),(+7,65%),(+5,99%) e(+5,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.