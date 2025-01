IA, Anitec-Assinform: vale 674 milioni euro in italia

(Teleborsa) -con un valore consolidato nel 2023 di 674 milioni di euro, registrando un significativo +55% rispetto al 2022_ è quanto emerge dal report "Il Mercato dell'IA in Italia" pubblicato da Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT in Italia. Il report è stato realizzato dal Gdl “Intelligenza Artificiale” di Anitec-Assinform, con il supporto di NetConsulting cube e Infocamere. Questo documento è il primo approfondimento del percorso, che Anitec-Assinform pubblicherà nel corso del 2025.sono altrettanto positive, con una stima di crescita del 34,8% che porterà il mercato a toccare i 909 milioni di euro e 1,802 miliardi di euro nel 2027. Tuttavia, l'analisi evidenzia profonde disomogeneità strutturali. Come riporta l’ISTAT, le grandi imprese mostrano un tasso di adozione del 24,1%, mentre leIn particolare,come il settore bancario guidi l’adozione dell’IA con investimenti pari a 173,6 milioni di euro, mentre il comparto Telco & Media ha raggiunto i 161,6 milioni di euro. Il documento sottolinea l’importanza strategica dell'IA generativa che orienta le scelte di investimento delle imprese. Inoltre, il report mette in evidenza le principali sfide da affrontare: oltre al divario dimensionale, si registrano carenze in aree fondamentali come infrastrutture, istruzione e competenze digitali.. Dall'analisi dei dati del registro delle imprese, ottenuti grazie alla collaborazione tra Anitec-Assinform e InfoCamere, emerge che delle 644 startup e PMI innovative attive nel settore dei digital enabler e con almeno un addetto, 301 – pari al 47% - si specializzano in Intelligenza Artificiale e Machine Learning.che ogni giorno affrontano le sfide del mercato", ha dichiarato Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform. "Il loro punto di vista sulle tecnologie digitali di frontiera, supportato da dati ed evidenze empiriche, rappresenta un patrimonio prezioso per l'intero sistema Paese. Per accelerare lo sviluppo dell'IA è necessaria una strategia che integri tre elementi chiave: la diffusione di competenze digitali nell'ecosistema formativo, il potenziamento delle infrastrutture di calcolo avanzato e il rafforzamento delle partnership pubblico-private."infine, l'importanza di un approccio equilibrato che promuova la sperimentazione attraverso sandbox regolamentari, evitando vincoli normativi nazionali più stringenti di quelli sovranazionali. L'Italia ha ancora un potenziale da esprimere, in particolare nel settore manifatturiero,