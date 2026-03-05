Milano 12:33
ICT: nasce “Tech Leaders Connect”, progetto di Anitec-Assinform su domanda e offerta
(Teleborsa) - Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, annuncia l’avvio di "Tech Leaders Connect: il punto di incontro tra domanda e offerta digitale", un progetto nato per favorire il confronto tra i Chief Information Officer delle principali aziende italiane e il top management delle aziende associate ad Anitec-Assinform sui principali driver della trasformazione digitale.

L’iniziativa intende favorire la collaborazione tra domanda e offerta ICT allineando priorità strategiche e soluzioni tecnologiche in un nuovo approccio di lavoro condiviso a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

Il progetto si inserisce in un contesto di crescita del mercato digitale italiano che, secondo le previsioni pubblicate nel Rapporto Digitale in Italia 2025, a fine 2025 registra un incremento del +3,2% pari a 84,2 miliardi di euro, superiore all’andamento del PIL.

È in questo scenario che si sviluppa Tech Leaders Connect, articolato in quattro appuntamenti settoriali: il primo dedicato alla Pubblica Amministrazione, il secondo alla Finanza, il terzo a Utilities, Infrastrutture e Servizi e il quarto a Food & Beverage e Retail & Fashion. Ambiti che il Rapporto individua tra i principali settori di utenza, caratterizzati da un elevato impatto della spesa ICT e da un ruolo centrale nei processi di trasformazione digitale in corso.

Il progetto, realizzato con il supporto di NetConsulting cube, si articola in una survey su circa 70 CIO e nello svolgimento di quattro incontri riservati, uno per ciascun ambito settoriale, finalizzati ad analizzare l’evoluzione delle strategie e degli investimenti digitali, le principali criticità operative e il ruolo dei CIO nel rapporto tra domanda e offerta ICT.

"Con Tech Leaders Connect vogliamo valorizzare il ruolo dei CIO in una fase in cui il digitale è sempre più centrale nelle strategie delle organizzazioni pubbliche e private", dichiara Massimo Dal Checco, Presidente di Anitec-Assinform. "Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire un confronto sui bisogni e sulle priorità che emergono nei principali settori di utenza, contribuendo ad avvicinare la visione strategica della domanda con quella dell’offerta di servizi e tecnologie digitali".

Le evidenze emerse dalla survey e dagli incontri confluiranno in report settoriali e in una monografia dedicata: le prime due evidenze saranno integrate nel Rapporto Il Digitale in Italia 2026, che sarà presentato nel mese di luglio.

Il primo incontro sulla Pubblica Amministrazione è previsto a Roma il prossimo 25 marzo. Seguiranno il 10 giugno l’appuntamento dedicato al settore della Finanza, a settembre quello su Utilities, Infrastrutture e Servizi e a novembre Food & Beverage e Retail & Fashion.
