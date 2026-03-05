ICT: nasce “Tech Leaders Connect”, progetto di Anitec-Assinform su domanda e offerta

(Teleborsa) -, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, annuncia l’avvio di "Tech Leaders Connect: il punto di incontro tra domanda e offerta digitale", un progetto nato per favorire il confronto tra idelle principali aziende italiane e il top management delle aziende associate ad Anitec-Assinform sui principali driver della trasformazione digitale.L’iniziativa intende favorire la collaborazione traallineando priorità strategiche e soluzioni tecnologiche in un nuovo approccio di lavoro condiviso a supporto della trasformazione digitale delle imprese.Il progetto si inserisce in un contesto diche, secondo le previsioni pubblicate nel, a fine 2025 registra un incremento delÈ in questo scenario che si sviluppa Tech Leaders Connect, articolato in quattro appuntamenti settoriali: il primo dedicato alla, il secondo alla, il terzo ae il quarto aAmbiti che il Rapporto individua tra i principali settori di utenza, caratterizzati da un elevato impatto della spesa ICT e da un ruolo centrale nei processi di trasformazione digitale in corso.Il progetto, realizzato con il supporto disi articola in una survey su circae nello svolgimento di quattro incontri riservati, uno per ciascun ambito settoriale, finalizzati ad analizzare l’evoluzione delle strategie e degli investimenti digitali, le principali criticità operative e il ruolo dei CIO nel rapporto tra domanda e offerta ICT."Con Tech Leaders Connect vogliamo valorizzare il ruolo dei CIO in una fase in cui il digitale è sempre più centrale nelle strategie delle organizzazioni pubbliche e private", dichiara. "Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire un confronto sui bisogni e sulle priorità che emergono nei principali settori di utenza, contribuendo ad avvicinare la visione strategica della domanda con quella dell’offerta di servizi e tecnologie digitali".Le evidenze emerse dalla survey e dagli incontri confluiranno in report settoriali e in una monografia dedicata: le prime due evidenze saranno integrate nel, che sarà presentato nel mese di luglio.Il primo incontro sulla Pubblica Amministrazione è previsto a. Seguiranno il 10 giugno l’appuntamento dedicato al settore della Finanza, a settembre quello su Utilities, Infrastrutture e Servizi e a novembre Food & Beverage e Retail & Fashion.