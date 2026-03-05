ICT: nasce “Tech Leaders Connect”, progetto di Anitec-Assinform su domanda e offerta

(Teleborsa) - Anitec-Assinform
, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, annuncia l’avvio di "Tech Leaders Connect: il punto di incontro tra domanda e offerta digitale", un progetto nato per favorire il confronto tra i Chief Information Officer
delle principali aziende italiane e il top management delle aziende associate ad Anitec-Assinform sui principali driver della trasformazione digitale.
L’iniziativa intende favorire la collaborazione tra domanda e offerta ICT
allineando priorità strategiche e soluzioni tecnologiche in un nuovo approccio di lavoro condiviso a supporto della trasformazione digitale delle imprese.
Il progetto si inserisce in un contesto di crescita del mercato digitale italiano
che, secondo le previsioni pubblicate nel Rapporto Digitale in Italia 2025
, a fine 2025 registra un incremento del +3,2% pari a 84,2 miliardi di euro, superiore all’andamento del PIL.
È in questo scenario che si sviluppa Tech Leaders Connect, articolato in quattro appuntamenti settoriali: il primo dedicato alla Pubblica Amministrazione
, il secondo alla Finanza
, il terzo a Utilities, Infrastrutture e Servizi
e il quarto a Food & Beverage e Retail & Fashion.
Ambiti che il Rapporto individua tra i principali settori di utenza, caratterizzati da un elevato impatto della spesa ICT e da un ruolo centrale nei processi di trasformazione digitale in corso.
Il progetto, realizzato con il supporto di NetConsulting cube,
si articola in una survey su circa 70 CIO
e nello svolgimento di quattro incontri riservati, uno per ciascun ambito settoriale, finalizzati ad analizzare l’evoluzione delle strategie e degli investimenti digitali, le principali criticità operative e il ruolo dei CIO nel rapporto tra domanda e offerta ICT.
"Con Tech Leaders Connect vogliamo valorizzare il ruolo dei CIO in una fase in cui il digitale è sempre più centrale nelle strategie delle organizzazioni pubbliche e private", dichiara Massimo Dal Checco, Presidente di Anitec-Assinform
. "Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire un confronto sui bisogni e sulle priorità che emergono nei principali settori di utenza, contribuendo ad avvicinare la visione strategica della domanda con quella dell’offerta di servizi e tecnologie digitali".
Le evidenze emerse dalla survey e dagli incontri confluiranno in report settoriali e in una monografia dedicata: le prime due evidenze saranno integrate nel Rapporto Il Digitale in Italia 2026
, che sarà presentato nel mese di luglio.
Il primo incontro sulla Pubblica Amministrazione è previsto a Roma il prossimo 25 marzo
. Seguiranno il 10 giugno l’appuntamento dedicato al settore della Finanza, a settembre quello su Utilities, Infrastrutture e Servizi e a novembre Food & Beverage e Retail & Fashion.