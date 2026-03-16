Moltiply, crescita a doppia cifra per ebitda e ricavi. Proposto dividendo di 0,15 euro

(Teleborsa) - I ricavi
consolidati di Moltiply Group
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 risultano pari a Euro 674,1 milioni, in crescita del 48,6% rispetto a Euro 453,6 milioni nell’anno precedente. Tale aumento, spiega una nota, è riconducibile sia alla crescita della Divisione Mavriq, che registra nell’esercizio ricavi in crescita del 83,8%, passando da Euro 221,1 milioni nell’esercizio 2024 a Euro 406,4 milioni nell’esercizio 2025, sia alla crescita della Divisione Moltiply BPO&Tech, che registra ricavi in aumento del 15,1%, passando da Euro 232,5
milioni nell’esercizio 2024 a Euro 267,7 milioni nell’esercizio 2025.
L’EBITDA
cresce del 44,5% rispetto all’anno precedente, passando da Euro 122,8 milioni nell’esercizio 2024 a Euro 177,4 milioni nell’esercizio 2025. Il risultato operativo
(EBIT) aumenta del 40,8% rispetto all’anno precedente, passando da Euro 73,5 milioni nell’esercizio 2024 a Euro 103,4 milioni nell’esercizio 2025. Il risultato operativo incorpora ammortamenti di attività immateriali provenienti da purchase price allocation per Euro 46,3 milioni nel 2025, rispetto ad Euro 32,7 milioni nel 2024.
Il risultato netto
diminuisce del 33,0% nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, passando da Euro 43,0 milioni nell’esercizio 2024 a Euro 28,8 milioni nell’esercizio 2025. Tale andamento è riconducibile agli ammortamenti dei maggiori valori delle attività immateriali riconosciute a seguito delle purchase price allocation (in particolare Verivox) per Euro 13,6 milioni, agli oneri one-off derivanti dalla rideterminazione delle passività stimate per l’esercizio delle opzioni put/call sulle residue quote delle partecipazioni di minoranza per Euro 31,9 milioni e dal maggior costo dei finanziamenti.
Al 31 dicembre 2025 la posizione finanziaria netta
del Gruppo evidenzia un saldo negativo per Euro 440,8 milioni, in peggioramento di Euro 120,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.
Il consiglio di amministrazione propone all’assemblea di destinare l’utile di esercizio dell’Emittente: quanto ad Euro 0,15 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 5.666.994,00, da distribuirsi come dividendo
ordinario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 8 luglio 2026, previo stacco della cedola in data 6 luglio 2026 e record date 7 luglio 2026; per la residua parte, pari ad un importo stimato di Euro 3.778.107,00 da destinarsi alla riserva per utili portati a nuovo.