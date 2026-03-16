Garofalo Health Care, utile 2025 sale a 23,6 milioni. Dividendo di 0,093 euro

(Teleborsa) - Garofalo Health Care (GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 487,1 milioni di euro, in aumento di 16,4 milioni di euro rispetto a 470,7 milioni di euro del 2024 (+3,5%). Tali risultati beneficiano in maniera particolare dell’incremento delle prestazioni erogate nei confronti dei pazienti Fuori-Regione, a conferma della persistente attrattività delle strutture del Gruppo. I risultati 2025, al pari dell’esercizio 2024, includono il pieno contributo del Sanatorio Triestino, acquisito a maggio 2023, e del Gruppo Aurelia, acquisito a novembre 2023



L’Operating EBITDA Adjusted consolidato si è attestato a 80,7 milioni di euro, in crescita di 2,2 milioni di euro rispetto a 78,5 milioni di euro del FY2024 (+2,7%) e con una marginalità del 16,6% (vs. 16,7% dell’esercizio precedente). Il Risultato netto consolidato si è attestato a 23,6 milioni di euro, in aumento di 1,7 milioni di euro rispetto a 21,8 milioni di euro del FY2024 (+7,9%).



Al 31.12.2025 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) risulta pari a 195,9 milioni di euro, data da liquidità per 30,4 milioni di euro e debito finanziario per 226,3 milioni di euro, in miglioramento di 3,1 milioni di euro rispetto al 31.12.2024. Nel corso del FY2025 il Gruppo ha investito complessivamente 33,5 milioni di euro (22,5 milioni di euro nel FY2024), di cui 20,1 milioni di euro di mantenimento e 13,4 milioni di euro di ampliamento e sviluppo principalmente riconducibili al progetto del nuovo "Centro Cuore Cardiovascolare" di eccellenza a livello nazionale presso l’Aurelia Hospital avviato ad agosto 2025.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,093 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione al netto delle azioni proprie, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un importo complessivo di 8,2 milioni di euro. Il dividendo, se approvato, verrà posto in pagamento in data 20 maggio 2026 (data stacco cedola 18 maggio 2026 e record date 19 maggio 2026).

Condividi

```