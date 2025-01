Mercati europei in rialzo in attesa di mosse Trump. FTSE MIB sopra 36 mila punti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le prime mosse sul fronte dazi di Donald Trump, che si insedierà alla Casa Bianca ufficialmente lunedì. Il FTSE MIB ha terminato la seduta sopra la quota psicologica dei 36 mila punti, aggiornando i massimi dal 2008.Il(FMI) ha limato le sue stime per la crescita italiana nel 2024 e 2025 rispetto allo scorso ottobre, secondo quanto emerso nel World Economic Outloo. In particolare, viene ipotizzato un PIL in progresso dello 0,6% dal +0,7% della precedente stima, mentre per l'anno in corso la previsione passa a +0,7% da +0,8%.Nel quarto trimestre del 2024 l'attività economica in Italia si è mantenuta debole, risentendo come nel resto dell'area dell'euro della persistente fiacchezza della manifattura e del rallentamento dei servizi, ma la crescita dovrebbe acquisire slancio nel corso di quest'anno, collocandosi intorno all'1 per cento in media nel triennio 2025-27, ha detto lanel suo ultimo Bollettino economico L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,03. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 77,86 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +109 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre ilsi attesta al 3,62%.in luce, con un ampio progresso dell'1,20%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,35%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,98%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,25%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,26% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 38.467 punti. Effervescente il(+1,53%); sulla stessa linea, in rialzo il(+0,73%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,52 miliardi di euro, con un incremento di ben 538,4 milioni di euro, pari al 18,07% rispetto ai precedenti 2,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi di azioni del 17/01/2025.di Milano, troviamo(+5,72%),(+4,32%),(+2,95%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,54%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,58%),(+4,76%),(+3,12%) e(+3,08%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,17%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.