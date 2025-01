ACER crea gruppo di esperti per valutare esigenze di flessibilità in sistema elettrico

(Teleborsa) - L'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () sta istituendo un. In particolare, sta cercando professionisti con esperienza in modellizzazione del mercato energetico, mercati energetici, sistemi energetici, economia energetica, politica energetica e normative energetiche.A causa dell'enorme incremento delle energie rinnovabili, si prevede che le esigenze di flessibilità del sistema elettrico dell'UE raddoppieranno entro il 2030. Il regolamento Electricity Market Design (EMD) recentemente adottato (2024) impone ad ACER di condurre una valutazione delle esigenze di flessibilità paneuropea. La valutazione, la cui, si baserà sulla metodologia attualmente in fase di sviluppo da parte della European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) e dell'Entità DSO.Il gruppo di esperti supporterà ACER nelloper completare questa valutazione.Il gruppo opererà per due anni, ovvero fino ad aprile 2027, con possibilità di estensione se sarà necessario un ulteriore impegno. La scadenza per le candidature è il 10 febbraio 2025.