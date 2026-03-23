Gruppo FS, al via la sperimentazione della rete 5G lungo la linea AV/AC Torino - Milano

Prima fase di test nella tratta tra Torino e Greggio

(Teleborsa) - Il Gruppo FS Italiane ha avviato la sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AV/AC Torino - Milano, su una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. L'iniziativa – fa sapere il Gruppo FS in una nota – rappresenta una prima fase di test nell'ambito del progetto di connettività proprietaria del Gruppo, sviluppato per supportare l'innovazione tecnologica del sistema ferroviario e dei servizi ai passeggeri.



Completata a inizio ottobre l'infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. La sperimentazione è finalizzata a valutare qualità e continuità della connessione, anche in galleria e alle alte velocità, oltre a definire l'architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri.



"Stiamo testando soluzioni avanzate di connettività lungo le linee Alta Velocità, con l'obiettivo di valutare nuove opportunità tecnologiche per migliorare l'esperienza di viaggio e l'efficienza delle infrastrutture" ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane



L'iniziativa si inserisce nel Programma TLC previsto dal Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS, che punta alla realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni ad alta capacità e affidabilità, in grado di supportare servizi sempre più evoluti. La sperimentazione consentirà inoltre di analizzare il contributo della tecnologia 5G al miglioramento del servizio Wi-Fi di bordo, con particolare attenzione alla stabilità della connessione in condizioni operative complesse.



Il progetto è stato realizzato valorizzando infrastrutture esistenti di RFI e TIM, con l'integrazione di cinque nuovi siti dedicati. La tratta pilota costituisce un banco di prova per testare sul campo le soluzioni tecnologiche e raccogliere dati utili a orientare le scelte future.

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