Chiusura positiva per i listini europei. In rosso Milano con le utilities

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Stellantis

Unicredit

Banca MPS

Enel

Hera

ENI

Terna

Sesa

Zignago Vetro

Caltagirone SpA

Juventus

OVS

D'Amico

Intercos

Ferragamo

(Teleborsa) -con l'euro che balza di oltre l'1,2% sul dollaro dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il presidente eletto Donald Trump sta pianificando di pubblicare un ampio memorandum che ordina alle agenzie federali di studiare le politiche commerciali e valutare le relazioni commerciali degli Stati Uniti con la Cina e i vicini continentali dell'America, ma non imporrà dazi ai partner commerciali statunitensi subito dopo il suo giuramento come presidente, come molti temevano.Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,23%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,57%), che ha toccato 76,65 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con ilche si attesta al 3,61%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%, resta vicino alla parità(+0,18%), e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 36.144 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 38.338 punti. Poco sotto la parità il(-0,26%); consolida i livelli della vigilia il(-0,09%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 20/01/2025 risulta essere stato pari a 2,89 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,21%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,54 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,76 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,73%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,37%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,11%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,16%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Tra i(+3,72%),(+2,63%),(+2,39%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,17%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,07%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,69%.