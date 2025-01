Energia, Orsini: pronti a confronto immediato sul tema, fare presto

(Teleborsa) - "In un solo anno, il costo dell'energia in Italia è". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria,ibadendo con forza l'urgenza di un percorso condiviso per salvaguardare le imprese e garantire loro condizioni competitive sullo scenario europeo e mondiale.", spiega."Siamo pronti a un confronto immediato sul tema energia per correggere il sistema di formazione de