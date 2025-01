Piazza Affari ancora in rosso zavorrata da Eni, Stellantis e Generali

Generali

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.le notizie del giorno sono state l' accordo trae Natixisla creazione del primo operatore di asset management europeo e le parole del Ceo diche, riferendosi alle operazioni, non ha escluso la possibilità di un ritiro delle operazioni affermando che "l'M&A deve aggiungere valore, deve essere fatto alle giuste condizioni e al giusto momento".Prosegue la seduta negativa didopo i numeri negativi registrati a livello europeo a dicembre e, in generale, nel 2024 con l'ombra dei nuovi dazi annunciati da Trump per le importazioni da Messico e Canada.Effetto Trump anche sulche perde circa il 2% portando in rosso ancheSul fronte macroeconomico si segnala il peggioramento dell'e il leggero aumento del tasso di disoccupazione nelLieve calo dell', che scende a quota 1,035. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,64%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,54 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +112 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,62%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,02%, eè stabile, riportando un moderato +0,09%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 38.171 punti.Guadagni frazionali per il(+0,29%); come pure, in moderato rialzo il(+0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,77%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,95%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,79%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.del FTSE MidCap,(+2,41%),(+1,83%),(+1,72%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Tentenna, che cede l'1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.