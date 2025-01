Wall Street riparte positiva dopo pausa vigilia. Occhi su ritorno Trump

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street, dopo la pausa della vigilia per il Martin Luther King Day e, l'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca,, di cui gli investitori valutano l’impatto delle azioni, in particolare sue combustibili. Il presidente ha già detto di pensare a dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada dal 1° febbraio, mentre non ha fornito dettagli sui possibili dazi alla Cina.La giornata odierna è priva di, mentre prosegue lainiziata bene.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,50%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.031 punti. In frazionale progresso il(+0,52%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,45%).