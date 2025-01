BCE, Lagarde: ritorno di Trump può spingere l'Europa ad agire, abbiamo tutto per farlo

(Teleborsa) - Secondo la presidente della Banca Centrale Europea,, il ritorno di Donald Trump può portare l'Europa "ad agire". Durante uno dei dibattiti alin corso a Davos, in Svizzera, Lagarde si è detta d'accordo con la lettura secondo la quale l'si trova a fronteggiare una sfida esistenziale. "Dobbiamo essere tutti molto realistici in questa fase, come lo è stato il rapporto di. Fronteggiamo une abbiamo le diagnosi su quello che dovremmo fare – ha sottolineato –. Ora abbiamo una grande spinta, perché un altro grande player dell'economia mondiale sta organizzando le cose in maniera diversa e penso che questo sia un nuovo campanello d'allarme che può portare l'Europa ad agire"."Abbiamo i, abbiamo ie abbiamo le. Ma in termini di azione e di fare ci serve una spinta, ci serve la svolta", ha aggiunto. "Ovviamente – ha proseguito –, dobbiamo agire assieme e dobbiamo giocare non solo in difesa, ma anche di anticipo, se devo usare termini calcistici. E assicurarci di fare leva sugli asset che abbiamo"."L'Unione europea sforna quasi altrettantiper abitante che gli Usa – ha ricordato la presidente della BCE –, quest'anno abbiamo 3,5 milioni di europei nel settore tecnologico. Questo è quello che dico quando affermo che abbiamo i talenti.E quando dico che abbiamo i soldi mi riferisco al 15% didegli europei, che però ogni anno investononegli"."Registriamo la stessa quantità didegli Usa. Ma spesso ci diamo la zappa sui piedi – ha sottolineato Lagarde – perché non completiamo quello che dovremmo, come ad esempio il mercato unico. Se avessimo un, dice il rapporto di Enrico Letta, elimineremmo un 14% ditra di noi. Faremmo un lavoro più che discreto se rimuovessimo alcune delle barriere che abbiamo lasciato che la storia e la pigrizia costruissero tra noi".