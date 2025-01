Borse europee caute. A Milano svetta Prysmian

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'attenzione rivolta alle banche centrali: questa settimana è attesa la decisione della, mentre la prossima sarà la volta della. Restando in tema di politica monetaria, è atteso nel pomeriggio (16:15 italiane), il discorso della presidente della, Christine Lagarde, in occasione del convengo di Davos e (alle 19:30) l'intervento del presidente della, Nagel.Sul, nessun dato è atteso nella giornata odierna, tranne l’indice settimanale sulle richieste di mutui negli Stati Uniti (alle 13) e il super indice USA (alle 16).Sullo sfondo resta la, appena insediato alla Casa Bianca, sul commercio internazionale con i possibili dazi imposti sulle merci prodotte fuori dagli USA.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,042. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,55%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, e composta, che cresce di un modesto +0,48%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.103 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 38.317 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,04% dopo l' abbandono di un progetto offshore in Massachussetts Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,28%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,19%.avanza dell'1,14% che ha diffuso questa mattina il nuovo piano strategico 2025-2029 Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.scende dell'1,51%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+1,51%),(+1,44%),(+1,26%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,77%.Calo deciso per, che segna un -2,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,01%.