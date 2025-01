Europa in buon rialzo. Lagarde conferma approccio data dependent

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Prysmian

Interpump

DiaSorin

Leonardo

Saipem

Campari

A2A

Banca MPS

Technoprobe

LU-VE Group

Reply

SOL

ERG

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -. La presidente della BCE, Christine Lagarde ha confermato l'approccio data dependent in materia di politica monetaria. In un'intervista alla Cnbc a margine dei lavori del World Economic Forum, a Davos, Lagarde ha affermato che "il ritmo dei tagli dei tassi dipenderà dai dati, ma movimenti graduali sono quelli che al momento mi vengono in mente", spiegando che non c'è riluttanza a considerare un taglio più grande dei 25 punti, ma "siamo partiti presto e con mosse graduali" e l'idea è di continuare su questa strada anche se la BCE è pronta a fare quello che è necessario se ce ne fosse bisogno".Sulla "minaccia di nuovi dazi" all'Unione europea da parte di Trump si detta non sorpresa ed ha invitato l'Europa a prepararsi e "sapere come rispondere".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,044. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,26%.Lieve calo dello, che scende a +109 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,58%.in luce, con un ampio progresso dell'1,24%, composta, che cresce di un modesto +0,31%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,02%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 38.345 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,94%),(+1,58%),(+1,48%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,92%),(+2,85%),(+1,97%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.