Finanza digitale, il 30,8% degli investitori è under 35, il 30,7% investe in cripto

(Teleborsa) - Sulle piattaforme di trading online l’investitore tipo ha tra i 25 e i 54 anni e investe da più di 10 anni (27,5%). Cresce, però, la presenza dei giovani: quasi 4 investitori su 10 hanno meno di 35 anni, l’8,6% è addirittura under25. Quasi la metà di chi investe (42,7%) sono donne. È l’identikit che emerge dall’, il broker nato dalla joint venture tra Saxo Bank e Banca Generali.La survey ha interrogato oltre 2.800 rispondenti nel(dove anche secondo Consob si concentra la maggior parte degli investitori) in merito alle proprie abitudini e motivazioni di investimento, agli strumenti che utilizzano, ai mercati che prediligono, ai criteri con i quali scelgono di affidarsi a un broker.È emerso chee che il 61% investe per accrescere il proprio patrimonio, prediligendo azioni, obbligazioni e criptovalute. Oltre 4 intervistati su 10 sostengono, inoltre, di avere investito nel 2024 più che l’anno precedente e ammettono di ricercare un broker che offra loro la possibilità di fruire di contenuti educativi e d’ispirazione per migliorare le proprie capacità d’investimento.“Con questa analisi, che BG SAXO svolge periodicamente, abbiamo voluto fotografare le abitudini di investimento della popolazione italiana: emerge unae imparare a utilizzare al meglio le possibilità offerte dai mercati. Allo stesso tempo permangono alcune abitudini dure da abbandonare, come concentrare gli investimenti nel proprio paese d'origine, tratto che contraddistingue non solo gli italiani ma che è considerato uno dei principali bias di chi investe”, dichiarache aggiunge: “I risultati dell’Osservatorio confermano quanto sia fondamentale fornire agli investitori strumenti per operare sui mercati con trasparenza e sempre maggiore consapevolezza, supportandoli nel raggiungere così i propri obiettivi".