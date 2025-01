ESI, contratto da 680 mila euro per impianto fotovoltaico da 825 kWp a Latina

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha annunciato laper la realizzazione di una terra nel comune di Pontinia (LT). L'impianto avrà una potenza installata di 825 kWp e una capacità di connessione alla rete di 800 kW, per un valore complessivo diIl vivaio in questione è tra i più grandi d'Europa, estendendosi su una superficie di oltre 300 ettari e distinguendosi nel panorama nazionale e internazionale per la coltivazione di migliaia di esemplari autoctoni, tipici della macchia mediterranea, oltre a specie esotiche. Il progettotra ESI e l'azienda vivaistica, consolidando una partnership già esistente.