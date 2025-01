Guadagni alla Borsa di New York, vola Netflix dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.086 punti. In denaro il(+1,33%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,9%). Gli investitori stanno valutando la prospettiva disotto il presidente Donald Trump, così come i segnali di una crescita economica resiliente.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,49%) e(+1,14%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,18%),(-1,75%) e(-0,79%).Tra i(+4,13%),(+3,16%),(+1,87%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,69%),(+7,27%),(+4,43%) e(+4,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,02%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 217K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,96 Mln barili)15:45: PMI servizi (preced. 58,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 56,6 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 4,8%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,19 Mln unità; preced. 4,15 Mln unità).