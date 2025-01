Wall Street in territorio positivo, Trump in pressing sui tassi di interesse

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 44.516 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.104 punti e rimanendo vicino ai massimi storici.Senza direzione il(-0,13%); leggermente positivo l'(+0,28%).(+1,17%),(+1,10%) e(+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500.Occhi puntati sull'intervento dial. Il presidente ha svariato su vari temi, dai tassi di interesse, alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la politica energetica interna. In particolare sui tassi di interesse, Trump ha annunciato che chiederà che "scendano immediatamente e allo stesso modo dovrebbero scendere in tutto il mondo". L'attenzione ora si sposta sulla Federal Reserve che si riunirà la prossima settimana.Il presidente americano ha fatto pressione anche sui prezzi del petrolio dichiarando che chiederà all'Arabia Saudita di abbassare il prezzo del greggio e ribadendo l'impegno ad accelerare la produzione energetica statunitense.