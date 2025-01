Acquisti a Wall Street dopo che Trump chiede di abbassare i tassi di interesse

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,92% sul, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.119 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,6%).L'azionario USA ha ricevuto una spinta dopo cheha detto che avrebbe "immediatamente" mentre si rivolgeva ai leader mondiali a Davos, in Svizzera. Il presidente statunitense ha anche detto che avrebbe chiesto all'Arabia Saudita e ad altre nazioni dell'OPEC di abbassare il prezzo del petrolio.Il CEO diha detto che gli sforzi di Trump per liberare capitale nel settore privato potrebbero alimentaree spingere il tasso di riferimento a 10 anni a ritestare il livello del 5%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,35%),(+0,96%) e(+0,81%).Tra i(+2,20%),(+2,07%),(+2,05%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.Al top tra i, si posizionano(+10,16%),(+4,27%),(+4,12%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -16,71%.Scende, con un ribasso del 3,99%.Crolla, con una flessione del 4,02%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 56,4 punti; preced. 58,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 49,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 56,6 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 4,8%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,19 Mln unità; preced. 4,15 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 73,2 punti; preced. 74 punti)14:30: Redditi personali, mensile.