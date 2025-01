Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli indici che si avviano a chiudere al rialzo la prima settimana di mandato del presidente. Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha fatto sapere che chiederàpiù bassi e inviterà l'Arabia Saudita a ridurre i prezzi del petrolio. Anche le parole del Tycoon pronunciate al, di Davos, sembrano ridimensionare la minaccia di dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina.Sul fronte macroeconomico, c'è attesa per la prima lettura del, di dicembre, nonché per i dati sulle abitazioni.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 44.486 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.121 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); come pure, sulla parità l'(+0,13%).