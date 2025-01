Wall Street poco mossa dopo i record

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 44.506 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.114 punti. In frazionale calo il(-0,29%); sui livelli della vigilia l'(-0,11%).Il nuovo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, ha fatto sapere che chiederà tassi di interesse più bassi e inviterà l'Arabia Saudita a ridurre i prezzi del petrolio. Le parole del Tycoon pronunciate al World Economic Forum, di Davos, sembrano ridimensionare anche la minaccia di dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina.Sul fronte macroeconomico, l'attività nelstatunitense è rimasta in espansione, a gennaio. La lettura preliminare dell'indice servizi PMI, redatto da Markit, è scesa a 52,8, ai minimi degli ultimi otto mesi, dai 56,8 di dicembre, quando aveva toccato i massimi in 33 mesi, con le stime a 56,5. Il dato si è dunque mantenuto a un livello associato a un'espansione, ovvero superiore ai 50 punti; dal luglio 2022 al gennaio 2023 era stato in contrazione. Per quanto riguarda l'indice sull'statunitense è cresciuto a gennaio, segnalando che il settore è ora in espansione. Il dato - stilato da Ihs Markit - che ne misura l'andamento è salito, in lettura preliminare, a 50,2 punti, dopo i 47,7 di dicembre. Le attese erano per un dato a 49,7 punti.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,04%) e(+0,92%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,75%) e(-0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,82%),(+1,17%),(+0,99%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+5,30%),(+2,53%),(+1,95%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,47%.Seduta negativa per, che scende del 5,01%.