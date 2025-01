Borse europee deboli reagiscono a DeepSeek. Crollano ASML e Siemens Energy

ASML Holding

Siemens Energy

Schneider Electric

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Hera

Inwit

Generali Assicurazioni

Stellantis

Prysmian

Banca MPS

Buzzi

Saipem

Banco di Desio e della Brianza

Fincantieri

ERG

Lottomatica

Technoprobe

LU-VE Group

Cementir

Maire

(Teleborsa) -, dove. A sorprendere il settore è il nuovo protagonista cinese DeepSeek, che ha messo a punto un modello di intelligenza artificiale generativa a basso costo (in particolare, ha lanciato un assistente gratuito che utilizza chip meno cari), che potrebbe mettere a rischio concorrenza e investimenti sia in Europa che negli Stati Uniti.Tra ici sono(-7%), che produce macchine che progettano chip,(-20%), che fornisce energia ai data center che addestrano i modelli, e(-8%), che fornisce apparecchiature elettriche e altre infrastrutture dietro i data center, è scesa di circa l'8%Sul fronte macroeconomico, inl'indice di è salito a 85,1 punti a gennaio da 84,7, trainato dal secondo miglioramento consecutivo della valutazione della situazione corrente e a fronte del terzo calo mensile delle aspettative.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,05. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.739,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,06 dollari per barile, in netto calo del 2,15%.Invariato lo, che si posiziona a +112 punti base, con ilche si attesta al 3,63%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%, poco mosso, che mostra un +0,02%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%.Chiusura sulla parità per la, con ilche si attesta a 36.191 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 38.401 punti. In frazionale calo il(-0,21%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,54%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 27/01/2025 è stato pari a 3,39 miliardi di euro, in calo del 14,21%, rispetto ai 3,95 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,79%),(+1,92%),(+1,92%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,75%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+5,15%),(+3,09%),(+2,11%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,94%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,56%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,49%.