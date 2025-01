Fs Italiane, il polo logistica si aggiudica la gara di Colgate-Palmolive

(Teleborsa) -, società del Polo Logistica del Gruppo FS, si è aggiudicata per il sedicesimo anno consecutivo la gara diper l’export di prodotti per la cura della persona e parafarmaceutici destinati ai principali mercati europei. L’prevede servizi di trasporto door-to-door tra lo stabilimento italiano di Anzio (RM), il più grande d’Europa, e i centri distribuzione in Olanda, Francia, Germania e Gran Bretagna. Il tutto grazie a sei treni a settimana tra il terminal di Pomezia e Duisburg, polo logistico più importante della Germania."La partnership con Colgate-Palmolive, con servizi dedicati dallo stabilimento fino ai punti di distribuzione europei, rappresenta il miglior esempio del nostro lavoro quotidiano – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics. – Una impostazione che ritroviamo nel nostro nuovo piano strategico 2025-29, con cui puntiamo a presentarci sempre di più come un freight forwarder a supporto del sistema industriale europeo, con un approccio che metta il cliente al centro e un’offerta sostenibile end-to-end".Latra le due aziende ha inoltre una grande valenza ambientale, permettendo di ridurre il traffico merci internazionale su gomma e diminuendo sia le emissioni di CO2 sia le congestioni sulle principali strade europee. Il progetto, inoltre, consente di ridurre i tempi di consegna dei prodotti.Un ulteriore passo del Polo Logistica per raggiungere gli obiettivi didell’Unione Europea e promuovere una rete di trasporto intermodale per consegnare le merci in modo più sostenibile con servizi di trasporto door-to-door tra le principali aree industriali italiane e la Germania, la Francia, l’Olanda, il Belgio, l’Inghilterra e la Scandinavia.La relazioneè una tratta strategica per il Polo Logistica, confermata dalla grande crescita degli ultimi 15 anni in cui si è passati da circa 2.000 a 10.000 spedizioni all’anno, che permettono di togliere dalla strada quasi 20mila camion per un risparmio di CO2 di oltre 46mila tonnellate annue.