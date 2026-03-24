CIRCLE: la controllata eXyond si aggiudica contratto per soluzioni di Gate Automation e interoperabilità eFTI/e-CMR

(Teleborsa) - CIRCLE Group - PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – comunica che la controllata eXyond si è aggiudicata una gara indetta da un importante nodo intermodale italiano per un valore contrattuale di circa 200 mila euro.



Il progetto, spiega una nota, prevede la realizzazione e implementazione di una soluzione di Gate Automation (eXyond GOS) oltre che di connettori applicativi (MILOS) via API per garantire l’interoperabilità tra il sistema informativo dell’interporto e il nodo nazionale eFTI (electronic Freight Transport Information) in corso di realizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’interoperabilità relativa alla gestione della lettera di vettura elettronica e-CMR. In particolare, la soluzione di Gate Automation (eXyond GOS – Gate Operating System) rappresenta il sistema digitale di gestione e controllo dei flussi di accesso ai nodi logistici, consentendo l’automazione dei processi di ingresso (gate-in) e uscita (gate-out) dei mezzi, la verifica delle autorizzazioni e dei dati di trasporto, nonché la tracciabilità in tempo reale delle operazioni di piazzale. Il GOS si configura quindi come elemento chiave per l’efficientamento operativo e per l’integrazione dei flussi informativi tra interporto, operatori logistici e piattaforme nazionali ed europee.



Attraverso questi connettori, la piattaforma dell’interporto potrà dialogare con l’ecosistema eFTI nazionale ed europeo, consentendo lo scambio digitale delle informazioni sul trasporto merci tra operatori economici, nodi logistici e autorità competenti, in linea con quanto

previsto dal Regolamento (UE) 2020/1056, che disciplina l’utilizzo delle informazioni elettroniche sul trasporto merci.



Nello specifico, il sistema permetterà di: verificare e ricevere i dati delle e-CMR relative alle merci in arrivo o in partenza dall’interporto, condividere notifiche digitali di gate-in e gateout dei mezzi, abilitare la verifica delle informazioni di accesso dei veicoli tra diversi nodi

logistici interoperabili, supportare lo scambio anticipato dei dati relativi alla componente ferroviaria intermodale, facilitando eventuali attività di controllo e verifica.



L’intervento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei nodi logistici italiani finanziato dai fondi PNRR, con l’obiettivo di rendere sempre più interoperabili le piattaforme digitali della filiera logistica e migliorare l’efficienza degli scambi informativi tra pubblico e privato.

Le attività progettuali sono già state avviate e si svilupperanno nel corso dei prossimi mesi, con una timeline coerente con le milestone dei progetti PNRR dedicate alla digitalizzazione dei nodi logistici.



"L’aggiudicazione di questo ulteriore progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della logistica nazionale e conferma il ruolo del Gruppo nello sviluppo di soluzioni interoperabili a supporto dell’ecosistema eFTI, in linea con gli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth” - ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle Group - Attraverso eXyond contribuiamo concretamente alla realizzazione di infrastrutture digitali capaci di connettere operatori, nodi logistici e istituzioni, favorendo una gestione sempre più efficiente, trasparente e integrata dei flussi di trasporto merci in Italia e in Europa".

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