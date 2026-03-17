Poste Italiane, ok CdA a scissione parziale di PostePay. Inizio 2026 in crescita in tutte divisioni

(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato il mese scorso in occasione della presentazione della 2026 Strategy Update, il CdA di Poste Italiane ha approvato la riorganizzazione finalizzata alla creazione di un nuovo "Polo Finanziario", nell'ambito del Patrimonio BancoPosta, che integri il business dei pagamenti e i Servizi Finanziari, attraverso, tra l'altro, la scissione parziale in favore della stessa Poste Italiane di un compendio di beni e rapporti giuridici comprendente il Patrimonio Destinato IMEL di PostePay, società interamente controllata da Poste Italiane, oltre che alcune partecipazioni societarie detenute dalla stessa PostePay.



Il progetto di scissione parziale è stato approvato anche dal CdA di PostePay. L'operazione verrà sottoposta - previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente - all'approvazione definitiva delle assemblee straordinarie degli azionisti di Poste Italiane e di PostePay.



Separatamente, il CdA di Poste Italiane ha esaminato la Relazione Finanziaria Annuale per il 2025, che conferma i risultati preliminari consolidati per il 2025 annunciati il 26 febbraio 2026. Il board è stato inoltre informato sull'andamento della gestione da inizio anno, che conferma il proseguimento di solidi trend commerciali e finanziari in tutte le divisioni del Gruppo, con i principali indicatori di performance, ricavi e risultato operativo di Gruppo superiori rispetto allo stesso periodo del 2025 ed in linea con quanto previsto nell'ambito della guidance 2026.



Riguardo l'andamento dei principali business del Gruppo, nei mesi di gennaio e febbraio 2026 si registrano: i) crescita sostenuta dei volumi di pacchi su tutti i segmenti di clientela, ii) raccolta netta Investimenti positiva, sia per il comparto Polizze Vita che per i Fondi Comuni, iii) crescita dei depositi della clientela retail in un contesto di tassi d'interesse favorevole, ad ulteriore supporto dei ricavi dal portafoglio investimenti, per i quali la componente Gestione Attiva del Portafoglio attesa per tutto il 2026 è già stata realizzata, e iv) continua crescita dei pagamenti digitali e della base clienti Poste Energia. Infine, si rileva il continuo incremento della rilevanza dei canali digitali del Gruppo, con il numero di utilizzatori della App "P" che raggiunge i 17 milioni su base 12 mesi rolling e 4,2 milioni di utenti attivi giornalieri e pagamenti digitali che raggiungono il 62% dei pagamenti totali (rispetto al 57% del 2025).



Infine, il CdA ha deliberato di proporre il pagamento di un saldo del dividendo relativo all'esercizio 2025 - il cui acconto, pari a 0,40 euro per azione, è stato messo in pagamento a decorrere dal 26 novembre 2025 - pari a 0,85 euro per azione, per un dividendo complessivo relativo all'esercizio 2025 pari a 1,25 euro per azione, rivenienti dall'utile netto di Poste Italiane disponibile per la distribuzione per un importo complessivo di 1.618 milioni di euro. La data prevista di stacco della cedola è il 22 giugno 2026, la record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) è il 23 giugno 2026 e la data di pagamento è il 24 giugno 2026.

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