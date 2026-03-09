Assoferr: blocchi sulle rotte commerciali, costi della logistica fino al +50%

(Teleborsa) - "Ormai da tempo, soprattutto dalla pandemia, tutte le imprese italiane, ma anche europee, hanno sviluppato dei modelli di flessibilità e resilienza al susseguirsi delle diverse crisi. E anche se la ''Military Mobility''
, cioè il trasporto di materiale bellico rappresenta una filiera logistica alternativa a cui molti potranno guardare, è evidente che, con il perdurare di questa instabilità globale
, potremmo arrivare a un punto di non ritorno
". Così Mauro Pacella, presidente Assoferr,
l’associazione italiana dei detentori e gli utilizzatori di carri ferroviari europei, sulle possibili grave conseguenze per il settore cargo ferroviario.
"Il mercato - continua Pacella - si sta trovando a fronteggiare merci bloccate con grande preoccupazione per i volumi conseguentemente in calo. Sicuramente ci saranno fenomeni speculativi ma resta il fatto che la durata del conflitto e della chiusura dello stretto di Hormuz non deporranno a favore dello scenario globale. Il blocco, da solo, rende complesso tutto il sistema di scambi commerciali est ovest. E il bypass verso altre rotte prevede aumenti di almeno 20 giorni di viaggio e, tra consumo di carburante, premi assicurativi e altri costi accessori, si potranno avere aumenti anche oltre il 50% rispetto ai livelli base. Appare evidente la necessità di un sostegno continuo alla competitività del trasporto ferroviario merci,
cosa che abbiamo più volte chiesto al Governo, qualsiasi incentivo alla ferrovia merci compensa le esternalità generate da altre modalità di trasporto. Dobbiamo abituarci a nuove ‘esternalità’ come appunto continue crisi internazionali e conseguenti fibrillazioni sui mercati. Ribadiamo sempre la necessità – conclude Pacella - che il trasporto terrestre sia basato sull'intermodalità dove la ferrovia percorre le tratte più lunghe
mentre l'autotrasporto lo terminalizza con la sua flessibilità e capillarità. Sempre a patto che porti, interporti e industrie alimentino questo trasporto".