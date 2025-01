Philogen, buyback per 49 mila euro

Philogen

Azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 20 al 24 gennaio 2025 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0066% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 18,4286 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 14.905 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 280.785,62 euro.Al 24 gennaio, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 291.279 azioni ordinarie, pari allo 0,7172% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, l'registra una flessione dell'1,09% rispetto alla vigilia e si attesta a 18,2 euro.