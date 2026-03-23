Tamburi, buyback per oltre 410 mila di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 marzo 2026, complessivamente 49.277 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 8,3952 euro, per un controvalore di 413.690,27 euro.
Al 20 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.580.767 azioni proprie, pari all'11,705% del capitale sociale.
A Milano, intanto, l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 7,75 euro.
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